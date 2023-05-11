Sinan Oğan'dan açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da çekileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Oğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.

Oğan, Antalya programını iptal etmişti.