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Sınava hazırlık desteği! Liselere yeni bir ders geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversiteye hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren “Hedef Temelli Destek Eğitimi” adlı yeni bir ders başlatıyor.

Haber Merkezi
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Sınava hazırlık desteği! Liselere yeni bir ders geldi
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 12’nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi verilecek.

Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

“Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak. 

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek.

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