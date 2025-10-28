  1. Ekonomim
  3. Sındırgı depreminde Manisa Gördes'te bir evin tavanı çöktü
Sındırgı depreminde Manisa Gördes'te bir evin tavanı çöktü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedilirken, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde bir evde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deprem sırasında Oğulduruk Mahallesi'nde yaşayan Özcan Boran'a ait tek katlı evin bir odasının tavanı çöktü.

Evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Sarsıntının ardından evin bazı duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede olabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

