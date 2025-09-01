Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Balıkesir Sındırgı'da 23.09 ve 23.12'de ardı ardına iki deprem meydana geldi. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4, ikincinin büyüklüğünü ise 3.6 olarak açıkladı.
3 dakika sonra merkez üssü yine Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.
Depremler Balıkesir'in diğer ilçelerinde de hissedildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:09:49 TSİ
Enlem:39.18806 N
Boylam:28.22611 E
Derinlik:7 km
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:12:49 TSİ
Enlem:39.19361 N
Boylam:28.22833 E
Derinlik:7 km
