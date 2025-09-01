  1. Ekonomim
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem

Balıkesir Sındırgı'da 23.09 ve 23.12'de ardı ardına iki deprem meydana geldi. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 4, ikincinin büyüklüğünü ise 3.6 olarak açıkladı.

3 dakika sonra merkez üssü yine Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı. Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem - Resim : 1

Depremler Balıkesir'in diğer ilçelerinde de hissedildi. 

 

