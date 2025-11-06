Sındırgı'da depremler devam ediyor: Ağır hasar alan 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi

  1. Ekonomim
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılar nedeniyle ağır hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor. Yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

Takip Et

Afet bölgesi ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

27 Ekim’de meydana gelen deprem ve artçıların ardından Büyükdağdere Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, mahalledeki yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

Halka geçici barınma alanları oluşturulan bölgede, psikososyal destek ekipleri de mahalle sakinleriyle ilgileniyor.

Ayrıca konteyner kurulumunun devam ettiği mahalledeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, "Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak" ifadesini kullandı.

