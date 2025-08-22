Sındırgı'da üst üste 2 deprem daha!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20:36 ve 20:37''de üst üste 2 deprem meydana geldi.
10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Balıkesir'de artçılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 20.36’da 3.9 ve 20:37'de 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin merkezinin yüzeye yakın olmaları nedeni ile sarsıntılar Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.