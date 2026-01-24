Sındırgı’daki depremler için Naci Görür’den uyarı: Tek başına depremin büyüklüğü önemli değil!

Son günlerde jeolojik olarak yeniden hareketlenen Balıkesir Sındırgı bölgesinde depremler görülüyor.

Özellikle son iki gündür şiddeti artan depremlere dün gece yarısı gerçekleşen ve İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde de hissedilen 5,1’lik deprem sonrası gözler uzmanlara çevrildi.

Vatandaşın tedirgin olduğu depremlere yönelik Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Son zamanlarda Sındırgı çevresinde 4’ün üzerinde depremler olmaya başladı. Halk ve meslektaşlarım heyecanlandı. Meseleye geniş açıdan bakmak lazım.

Mesela şöyle: Batı Anadolu kaçma tektoniği nedeniyle N-S geriliyor.

Bozdağ Horst’unun kuzeyinde kalan kabuk horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ediyor. Bu hareket sonucu graben ve kros-grabenler olşuyor, tahrip olyor, karmaşık bir tektonik ortaya çıkıyor.

Birçok yerde kabuk da incelerek ortama mağma yüklseliyor. Onun için depremin büyüklüğünü söylemek, yerini söylemek önemli değildir. Deprem düzleminin açısını, yönünü, niteliğini ve boyutunu da vermek lazımdır.”