Sinem Dedetaş: Yapılan teklifleri kamuoyu biliyor, isteseydim burada olmazdım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur’u tutuklu bulundukları Çorlu Karatepe Cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Özdağ, görüşmede Dedetaş’ın şu sözlerini aktardı:

“Siyasi gerekçeyle burada olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce yapılan teklifleri de kamuoyu da biliyor artık. İsteseydim burada olmazdım ama ben bir siyasetçinin seçmenden aldığı yetkiyi en azından o dönem bitene kadar muhafaza etmesi gerektiğini seçmene saygının bir gereği olduğuna inanıyorum ve yapmış olduğum, almış olduğum tavırdan dolayı da haklı ve doğru olduğumu düşünüyorum ve mutluyum.”

Özdağ, “Delilleri karartma ve kaçma şüphesiyle Sinem Hanım tutuklanmış. Ben ‘belediyede soruşturma başladıktan sonra iki kez yurt dışına gittim. Her ikisinde de geri geldim. Kaçacak bir şeyim yok. Korkacak bir şeyim yok. Delillerin karartılması mümkün değil; zaten delil olduğu söylenen şeylerin tamamına savcılık tarafından el konulmuş durumda’ diyor. Her iki arkadaş da şu anda adil olmayan bir şekilde, haksız bir uygulamayla tutuklu olduklarını düşünüyorlar” dedi.