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Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı belirtildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandıÜsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandıGündem

 Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
Muhabir:Hamdi Dindirek