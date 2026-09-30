Sinem Dedetaş'tan Deniz Göktaş'a yanıt: Bir arada dönme hayalin beni çok duygulandırdı, sevinçten ağlattı

“Ölü Deniz” stand-up’ı gerekçe gösterilerek hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, ilk duruşmasında tahliye edildi.

"Hayalim üçümüzün tek arabayla çıkmasıydı"

Cezaevinden iki gün önce tahliye olan Deniz Göktaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalimdi, üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul’a gideriz diye umdum. Öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, haberleri izlememe rağmen suçlamasını hala bilmiyorum.

Türkiye’de benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan binlerce insan var. Birçok başka cezaevlerinde, Silivri’de...Tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim ama içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hale gelir."

Deniz Göktaş’ın sözlerinin ardından tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sosyal medya hesabından şu not paylaşıldı:

“29.09.26

Sevgili Deniz Göktaş,

Öncelikle tahliyene çok çok sevindim. Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı.

Şuna güveniyorum;

'Ekmeğin yanında gelen poğaça'nın yarattığı duyguyu anlayacak sayılı kişilerden biriyim :)

Özgür günlerde, bunun muhabbetini yapmak istersen ki; ben çok isterim şimdiden söyleyeyim.

Sevgi ve selamlarımla.

Sinem Dedetaş”