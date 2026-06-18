Sinema biletlerinde yüzde 70'e kadar indirim dönemi! Karar Resmi Gazete'de

Sinema biletlerinde yeni dönem: İndirim oranları yeniden belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne yönelik hazırlanan yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden düzenlenirken, “film özel bileti” adıyla yeni bir bilet kategorisi de sisteme dahil edildi.

Film özel bileti uygulaması başladı

Resmî Gazete’de yayımlanan “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında sinema sektöründe yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Düzenlemeye göre, film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde belirli yapımlar için “film özel bileti” satışı gerçekleştirilebilecek. Böylece belirlenen filmler için özel fiyatlandırma ve satış uygulamaları mümkün hale gelecek.

İndirimli bilet uygulamalarında yeni sınırlar

Yönetmelikle birlikte indirimli bilet satışlarına ilişkin esaslar da güncellendi.

Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet ücreti üzerinden en fazla yüzde 40 oranında indirim yapılabilecek.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan biletlerde ise indirim oranı yüzde 50’ye kadar uygulanabilecek. Aynı oran sabah seansları ile kurum ve izleyici özel biletleri için de geçerli olacak.

Online bilet alımlarına ek avantaj

İnternet üzerinden satın alınan sinema biletlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 10’a kadar ek indirim uygulanabilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda çevrim içi satış kanallarından alınan biletlerde, belirlenen indirim oranlarına ilave avantajlar sunulabilecek.

Film özel biletlerinde yüzde 70'e kadar indirim

Yeni yönetmelikle tanımlanan film özel biletlerinde ise tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i geçmeyecek şekilde indirim uygulanabilecek. Ayrıca bu bilet türü için sabit fiyat belirlenebilmesine de imkan tanındı.

Veriler Bakanlığa bildirilecek

Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sinema salonu işletmecisi dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar aracılığıyla Bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi.

Ülke genelinde geçerli olacak

Yönetmelikte, izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimlerin, sisteme dahil olan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacağı hüküm altına alındı.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Kültür ve Turizm Bakanı sorumlu olacak.