  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Singapur'a giden uçak, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Takip Et

Singapur'a giden uçak, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas’a ait Londra-Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Singapur'a giden uçak, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Takip Et

Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow – Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağında bulunan bir yolcu Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi.

Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sabah 04.43’de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

İzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık kıyıya vurduİzmir Körfezi'nde binlerce ölü balık kıyıya vurduYaşam
Eski Zonguldak belediye başkanı tutuklandıEski Zonguldak belediye başkanı tutuklandıGündem
Gündem
Özgür Özel: Kurtulmuş’u Can Atalay’ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyoruz
Özgür Özel’den Numan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı
D-100'de feci kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı
D-100'de feci kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı
Sivas'a 2023'te 48 bin 214 kişi göç etti
Sivas'a 2023'te 48 bin 214 kişi göç etti
Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü
Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlarla telefonla görüştü
MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu!
MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu!
Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan turist aranıyor
Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan turist aranıyor