Sınıfta sandviç yarışmasında ölüm iddiası: Soruşturma başlatıldı

NTV'de yer alan habere göre Düzce'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte okul kantininden sandviç aldı. Öğrenciler iddiaya göre kendi aralarında sandviç yeme yarışı yapmaya karar verdi. Ancak nefes borusuna yemek kaçan küçük kız fenalaştı.

Öğretmenler öğrenciye ilk müdahaleyi 'heimlich' manevrasıyla yaptı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Eftelya'yı kurtarmak için çabaladı. Hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı.

Haberi alarak hastaneye giden aile kızlarının öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Eftelya'nın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.