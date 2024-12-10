Sınır kapılarına yeni önlemler alındı! Bakan Yerlikaya: Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Suriye'de Esad döneminin sona ermesiyle sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de hızlandı. Özellikle Hatay'da Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin Suriyeli sığınmacılara yönelik sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya: Ülkelerine kavuşma ile ilgili eğilimleri güçlü

Suriyelilerin ülkelerine dönme konusunda istekli olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli, onurlu şekilde 2016'dan bu yana 737 bini aşkın Suriyeli evine döndü. Bu rakam artarsa bizim hazırlığımız var." diye konuştu.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Suriyelilerle ilgili adres güncellemeleri zaten tamamlanmıştı. 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adresini biliyoruz. Biz şunu istiyoruz; kayıtlı, randevu sistemine göre işleyen bir çıkış olsun. Suriye'deki son gelişmelerden sonra büyük bir heyecan var, coşku var. Şu anda ülkelerine kavuşma ile ilgili eğilimin güçlü olduğunu görüyoruz."

"Suriyeli STK'larla bir toplantı yapacağız"

Bakan Yerlikaya, geri dönüş konusunda Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşme yapacaklarını söyledi.

Yerlikaya, bu yıl her ay ortalama 11 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü de açıkladı, pazar günü bu sayının 300-400 arasında olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, pazartesi öğle saatlerine kadar, bu sayının 2 katına yükseldiği kaydetti.

Suriyelilerin ülkerine dönüş süreci

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınır kapılarında yaşanabilecek olası yığılmalara karşı gerekli önlemlerin alındığını belirterek şunları söyledi:

"Sınır kapılarında bizim günlük 3 bin kapasitemiz varken bunu 15-20 bine kadar artırdık. Oraya görevlendirme yaptık. Ticaret Bakanlığımız da hazırlıkları yaptı. Tüm bakanlıklar olarak çalışma yapıyoruz. Kolaylaştırıcı olarak ne yapabiliriz bunları değerlendiriyoruz."