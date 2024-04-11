Sınır kapılarında bayram yoğunluğu: Hareketlilik üç kat arttı
Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluşurken, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişleri sürüyor.
Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri sınır kapılarında hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.
Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 130 binin üzerinde yolcu ve 30 binden fazla araç çıkışı gerçekleşti.