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Sınır kapılarında bayram yoğunluğu: Hareketlilik üç kat arttı

Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluşurken, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.

Haber Merkezi
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Sınır kapılarında bayram yoğunluğu: Hareketlilik üç kat arttı
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Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri sınır kapılarında hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 130 binin üzerinde yolcu ve 30 binden fazla araç çıkışı gerçekleşti.

 