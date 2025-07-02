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Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı!

Avrupa’dan uzun bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan gurbetçiler, sınırda yoğunluk oluşturdu. İşlemlerini tamamlayanlar tatil beldelerinin veya memleketlerinin yolunu tutuyor.

Haber Merkezi
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Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı!
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Sınır kapılarında gurbetçilerin ülkeye gelişleri devam ediyor. Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye akın ediyor.

Sınır kapıları doldu taştı

Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor. 

Gurbet özlemi bitti

Almanya'nın Bremen kentinden gelen Fatih Öztürk, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapması sonrası, Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yolculuğun iyi geçtiğini ve yolların açık olduğunu belirten Öztürk, "Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre bekledik. Memleketimize ulaştık sonunda güzel bir duygu. İlk başta dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Geriye kalan zamanımızı tatil yaparak geçireceğiz" dedi.

Gurbetçiler yıllık izinlerinde Türkiye’ye akın ediyor

Gurbette günlerin buruk geçtiğini vurgulayan Öztürk, "Bir yıl boyunca Türkiye'ye gelebilmenin özlemiyle çalışıyoruz. Memleket özlemini her zaman yaşıyoruz, memleketimizde 3-4 hafta zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Kenan Sucuoğlu da gurbetçi olmanın zor olduğunu kaydetti.

Memlekete her yıl geldiklerini anlatan Sucuoğlu, "Sınırdan geçince memlekete kavuşunca çok mutlu oluyoruz, o hissi anlatmak çok zor. Memleketimize gelince hasret giderip, dinleniyoruz" ifadelerini kullandı.

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