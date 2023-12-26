Sınır kapılarından yaya geçişi tekrar başlıyor
COVID-19 pandemisi döneminde gelen yasağın ardından alınan yeni bir kararla Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarından yaya geçişleri yeniden başlıyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başlıyor.
Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarından yaya geçişlerin pandemi döneminde yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibariyle yaya geçişlerine izin verileceği, kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi.
Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarına kimlikle seyahati serbest bırakırken, Edirne Valiliği’nin pandemi döneminde aldığı ‘gümrüklerde yaya geçiş yasağı’ ise yarından itibaren sona erdiriyor.