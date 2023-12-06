Sınır kapısında yakalandı: 90 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır mercek altına alındı.

Tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Burada yapılan fiziki aramada tırın dorsesinde gümrük beyannamesinde belirtilmemiş, faturasız ve belgesiz halde 102 bin 58 elektronik sigara, 540 cep telefonu, 3 bin 620 elektronik sigara likidi, 36 bin 100 elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 elektronik sigara başlığı, 260 akıllı kol saati ile 853 bin 745 ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.