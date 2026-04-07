FERZAN ÇAKIR

Türkiye ve dünyada bir ilki başaran Kübra Denizci Keskin’in hikayesi, yalnızca bir spor başarısı değil, hayata dair bakış açısını kökten sorgulatan güçlü bir hikaye. 16 yaşında geçirdiği kazayla omurilik yaralanması yaşayarak tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Kübra Denizci Keskin, yılmayarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu oldu. Ancak hikâye bununla sınırlı değil. Ona göre asıl sınırlar fiziksel değil, zihinsel: “Sınırlar aslında çoğu zaman zihnimizin koyduğu engeller. Gerçekten inandığınız bir şey için çaba gösterirseniz ve vazgeçmezseniz, aşamayacağınız hiçbir engel yok.”

Kübra Denizci Keskin’in ana sponsoru, kripto alım satım platformu Binance TR’nin Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise ralli ile kripto dünyası arasında dikkat çekici bir benzerlik kuruyor; “Ralli sporu ile kripto dünyası birbirine benziyor. Riskler, doğru seçimler ve zor durumlarda alınan stratejik kararlar belirleyici oluyor” diyor.

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu

Kübra Denizci Keskin, Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde elde ettiği birincilikle başlayan yarış yolculuğunu Avrupa’ya taşıdı. 2024-2025 döneminde hem Türkiye’de hem Avrupa’da yarışan Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Çekya ayağında birincilik elde etti. Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası ise 2-4 Nisan tarihleri arasında Marmaris’te zorlu hava koşullarıyla başladı. Hava koşulları nedeniyle değişken zemin yapısının pilotları zorladığı yarışta Kübra Denizci Keskin, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Onların dört uzuvla yaptığını ben iki elle yapıyorum

Kübra Denizci Keskin’in hikâyesini asıl güçlü kılan nokta ise yarıştığı kategori: “Bana hep şunu soruyorlar: ‘Dünyada tekim diyorsun, peki kiminle yarışıyorsun?’ Ben engelsiz pilotlarla yarışıyorum. Onların iki bacak, iki kol yani dört uzuvla yaptığı şeyi ben iki elle yapıyorum.” Kübra Denizci Keskin, yarış aracına özel geliştirilen tertibatla parkura çıkıyor. Bu sistem, teknik ekibiyle birlikte çeşitli Ar-Ge süreçlerinden geçirilerek geliştiriliyor.

“Bu yarışta engelliler için ayrı bir kategori yok. Aynı parkurda, aynı şartlarda yarışıyoruz. Gerekli tertibat sağlandığında ben de diğer pilotlarla aynı şartlarda yarışabiliyorum. Bu yüzden mesele engel değil, fırsat ve erişim.”

Bu bir sponsorluk değil, anlam ortaklığı

Bu hikâyenin ana destekçilerinden, kripto para alım satım platformu Binance TR, ralli ile kripto dünyası arasında güçlü bir paralellik kuruyor. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, bu iş birliğini klasik bir sponsorluk olarak görmediklerini vurguluyor: “Rallide sürüş dinamikleri, sürekli değişen zemin ve hava koşulları gibi birçok bilinmezin olduğu bir ortamda hızlı ve doğru karar almanız gerekiyor. Bizim alanımızda da benzer şekilde yüksek risk, hızlı karar alma ve teknoloji kritik rol oynuyor. Araç teknolojisi ve mühendislik ne kadar önemliyse, bizim için de blok zincir teknolojisi, algoritmalar ve sürekli değişen sistemlere uyum aynı derecede önemli. Ama en güçlü ortak nokta, bu hikâyenin merkezinde yer alan engellerin kaldırılması ve özgürlük fikri.”

Bu hayali birlikte başardık

Bu yolculuğun en önemli parçalarından biri ise Kübra Denizci Keskin’in eşi Ahmet Keskin. Sürecin perde arkasını şöyle anlatıyor: “Otomobil sporlarında yer almak Kübra’nın en büyük hayallerinden biriydi. Bunu başardık ve şimdi daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Binance TR ile birlikte çok farklı bir noktaya geldik. Çünkü motorsporları yüksek maliyetli bir alan. Araç, ekip, teknik destek… Tüm bunlar ciddi kaynak gerektiriyor. Umarım ileride daha fazla engelli sporcuyu aramızda görebiliriz.” Keskin’in hikâyesi tek bir cümlede özetleniyor: “Ben bir zamanlar, ‘birileri yapabiliyorsa ben de yapabilirim dedim’. Şimdi başkalarının da aynı şeyi benim için söylemesini istiyorum.”

Engeller fiziksel değil, sistemsel

Türkiye’de engelli birey sayısı 8 milyonun üzerinde. Ancak bu bireylerin eğitim, iş ve spor hayatındaki temsili oldukça sınırlı. Keskin, 16 yaşında yaşadığı kazanın ardından hayatını yeniden kurdu. Eğitimini tamamladı, iki adet yüksek lisans yaptı, yaklaşık 20 yıldır belediye meclisinde çalışıyor ve aynı zamanda klinik psikolog. “Eğer engelli bireyler eğitim ve iş hayatında yer alabilirse bağımsız ve üretken hale gelir. Toplum destek verdiğinde engeller ortadan kalkar. Asıl mesele fiziksel değil, zihinsel engeller. Amacımız rekabet edebilir seviyeyi artırmak. Çünkü bu yarışta ayrı bir kategori yok. Aynı parkurda, aynı şartlarda yarışıyoruz. Bu nedenle engelli bireylerin de bu alanda daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.”

Dünyada kadın ralli pilot oranı yüzde 3

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şu anda yarışan başka engelli pilot bulunmuyor. Kübra Denizci Keskin, dünya genelinde de tek engelli kadın pilot olarak yer alıyor. “Dünya genelinde erkek pilotlar arasında yarışan birkaç engelli sporcu var. Bunlardan biri yaklaşık 35 yıldır yarışıyor. Ancak kadın pilot olarak şu anda tekim. Bu noktada amacım tek kalmak değil. Kendi hayalimi gerçekleştirdim ama asıl motivasyonum, daha fazla engelli bireyin bu sporda yer alması. Ralli zaten erkek egemen bir spor. Dünyada kadın pilot oranı yaklaşık yüzde 3 seviyesinde. Bu nedenle hem kadın hem de engelli bir sporcu olarak bir ilki gerçekleştirdim. Ancak bu bir başlangıç olmalı. Kadınsın, yapamazsın. Engellisin, hiç yapamazsın… Bu algı hâlâ çok güçlü. Hatta bazıları pilot koltuğunu bile kadın olduğum için bana yakıştırmıyor. Kadınların bırakın ralli pilotluğunu, şoförlüğü yapamayacağına dair algı sürüyor. Bu yüzden görünür olmak önemli. Biz buradayız demek gerekiyor. Başkalarına ilham olabildiğimi bilmek bana güç veriyor.”