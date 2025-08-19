Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, AK Parti'ye geçeceği yönünde paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gürbüz, "Cumhuriyet Halk Partimizden adaylaştım ve yurttaşlarımız bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak oy verdiler. Ben partime ve Sinop halkına, vatandaşlarıma, seçmenlerime asla ihanet etmem. Her ne kadar ihanet edenler olsa da yollarından dönenler olsa da himaye altına girenler olsa da biz Türkiye Cumhuriyeti’nin himayesi altındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisinin neferiyiz" dedi.

"Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız"

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Gürbüz, Sinop Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Gürbüz’ün açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesaplarında kamuoyunu yanıltıcı yalan ve iftira dolu bilgileri yayma girişimlerine tanık olduk.

Aynı zamanda, bazı ulusal televizyon kanallarında da partimi değiştireceğimi ve AK Parti’ye geçeceğime dair haberlerle karşılaştım. Bunları ciddiye almak gerekmiyor aslında ama yine de bir suç işliyorlar.

Herkese açık hesaplarından, kişisel hesaplarından ve paylaşımlarından kamuoyunu yanıltmak, bizlerin vatandaşımızla olan diyaloğumuzu kopartmak ve aynı zamanda kirli bir sinsi planın, sistematik bir saldırının devam ettiğini görüyoruz.

Bunlar uzun süredir Sinop halkının ve dolayısıyla Sinop Belediyesi'nin imkanlarından gayri resmi olarak nemalanmış, kişisel çıkar ve beklentileri artık gerçekleşmeyeceğini gören kişilerin bir kirli ittifak içerisinde olduklarını, bu ittifak içerisinde eş zamanlı olarak nereden nemalandıklarını tahmin ettiğimiz ve bildiğimiz bir sistematik saldırıyla karşı karşıyayız.

Ben, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olarak adaylaştım. Vatandaşlarımız bize Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğumuz için oy verdiler. Onların helal oylarına en ufak bir zarar getirecek bir girişimde bulunmam.

31 Mart seçimlerinden sonra 3 Nisan’da göreve başladığımız andan itibaren bize oy versin vermesin, sandığa gitsin gitmesin tüm yurttaşlarımıza eşit ve adil bir şekilde hizmet etmek için yola çıktık. Bu yolda yürüyüşümüz devam edecek.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyiz"

Sinop halkına hizmet edeceğiz. Sinop halkının gelirlerinden, vergilerinden oluşan Sinop Belediyesi bütçesini yine Sinop halkı için kullanacağız. Kişisel emelleri için, siyasi çıkarları için, beklentileri için bir kirli ittifak içerisinde olanlara geçit vermeyeceğiz. Projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu sistematik saldırı karşısında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işledikleri için bir suç duyurusunda bulundum.

Bu kişinin ve kişilerin tespit edilerek, soruşturularak, araştırılarak haklarında kamu davası açılmasını ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını talep ediyorum.

Ben, Sinop halkının belediye başkanıyım. Sinop halkının helal oylarıyla göreve geldim. Cumhuriyet Halk Partimizden adaylaştım ve yurttaşlarımız bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak oy verdiler. Ben partime ve Sinop halkına, vatandaşlarıma, seçmenlerime asla ihanet etmem.

Her ne kadar ihanet edenler olsa da yollarından dönenler olsa da himaye altına girenler olsa da biz Türkiye Cumhuriyeti’nin himayesi altındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferiyiz. Bu uğurda mücadele etmeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."