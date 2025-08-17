Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "AK Parti’ye geçecek" iddialarına yanıt verdi. “Benim Cumhuriyet Halk Partiliğimi sorgulamak kimsenin haddi değildir” diyen Gürbüz, iddiaları ortaya atanlara ilişkin pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

İddialara ilişkin "yalan, yanlış, iftira" ifadelerini kullanan Gürbüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde Sinop' ta bazı sosyal medya hesaplarında nerelerden nemalandıkları herkesçe malum olan sözde gazeteciler tarafından şahsımın 'AKP'ye geçme ihtimalinin yüksek olduğuna' dair paylaşımlar yapıldığını gördüm.

Eş zamanlı olarak, bazı televizyon kanallarında 'AKP'ye geçecek Belediye Başkanları arasında' adımın geçtiğine tanıklık ettim. Bu yalan, yanlış ve iftira dolu paylaşımı yapanlarla ilgili pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.

Benim Cumhuriyet Halk Partiliğimi sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Cumhuriyet Halk partisinin tüm ilkelerini özümsedigim, ömrüm boyunca bu ilkeleri gerçekleşmesi için çalıştığım ve 10 yıl boyunca Partimden adaylaşmak için mücadele ettiğim herkesin bildiği bir gerçektir.

Türkiye’nin 1. Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara yürüdüğü günlerde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanımız olması için her noktada mücadele etmeye devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.”

"Emanete hıyanet etmek bazılarında olsa da..."

Ortaya atılan iddiaların amacının kongreyi etkilemek olduğunu belirten Gürbüz sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm yaşamını demokrasi, laiklik, emek, ekoloji, Hak, hukuk ve adalet mücadelesi geçirmiş aktivist bir birey olarak şahsıma ilgili böyle bir iddaa da bulunulması yanlızca komik değil aynı zamanda art niyetli ve kongre süreçlerini etkilemeye yönelik bu sipariş haber ve paylaşımlar oldukça manidardır.

Yurttaşlarımızın helal oyları ile seçilmiş Sinop Belediye Başkanı olarak, hiç bir ayrım yapmaksızın, Partimizin; Halkçı, Kamucu ve Toplumcu Belediyecilik anlayışını hayata geçiren ve bu anlayışla hemhal olmuş bir yurtsever olarak sonuna kadar haksızlığa, zorbalığa ve algı yöntemleriyle kitleleri yönlendirmeye çalışanlara ve onların arkalarındaki sinsi planlara karşı ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.

Son olarak belirtmek isterim ki; her ne kadar yurttaşlarımıza hizmette bir ayrım yapmamız söz konusu olmasa da Sinop Halkı beni Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Başkan Adayı olarak seçmiştir.

Bana emanet bu şekilde verilmiştir. Emanete hıyanet etmek bazılarında olsa da; ben halkıma, onların helal oylarına, iradelerine ve partime asla ihanet etmem. Yukarıda da belirttiğim üzere, bana bu iftirayı atan ve yayan art niyetli kişiler yargı önünde hesap verecektir. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.”