Sinop mitinginde İmamoğlu’nun mesajı okundu: Etrafımdaki demir kapılar, tel örgüler vız gelir tırıs gider

CHP'nin Sinop İskele Meydanı’nda düzenlediği mitingde, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okundu.

İmamoğlu'nun, CHP Sinop İl Başkanı Aytunç Cem Yalçınkaya tarafından okunan mesajı şöyle:

"İyi yürekli mutlu insanların şehri, güzel Sinop'a selam olsun. Benim Karadenizli yiğit hemşehrilerime selam olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, büyük bir hasretle kucaklıyorum.

5 ayı aşkın bir süredir Silivri zindanında tutuluyorum. Benimle ilgili soruşturma 2024 yılının ekim ayında başlatılmış, yaklaşık 11 ay geçti, hakkımda bir iddianame hazırlanamadı. Devletin bütün imkanları seferber edildi, ülkenin en yetkili şahsı ‘turp’ dedi, ‘ahtapot’ dedi ama hala ortada bir iddianame yok. Daha resmen neyle itham edildiğim bile belli değilken beni tutukladılar ve suçluymuşum gibi göstermeye çalışıyorlar. Tutuklanmam için hiçbir hukuki sebep yok. Neredeyse bir yıl olacak, bütün deliller çoktan toplandı. Tutuksuz yargılansam yapacağım tek bir şey var, vatandaşın bana verdiği görevin başına ve milletimin arasına dönmek. Yine de tutukluyum çünkü belediye başkanı olarak hizmet etmeme, cumhurbaşkanı adayı olarak milletimle buluşmama tahammülleri yok. Çünkü ben görevimi yaptıkça, onların gerçek yüzü daha fazla ortaya çıkacak. Ben milletimle buluşup gerçekleri anlattıkça, onların kirli kumpasları tamamen boşa düşecek.

"Ortada hukuki bir mesele yok; ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var"

Haksız yere tutuklanmak, yargılanmadan cezalandırılmak demektir ve bu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kabul edilemez. Seçimle iş başına gelmiş, milli iradenin temsilcisi niteliğindeki yöneticiler için ise bilhassa kabul edilemez. İşin içinde savcılık var, mahkeme var diye kimse aldanmasın. Benim ve tüm belediye başkanı arkadaşlarımızın tutuklu yargılanması, tamamen siyasi bir karardır. Ortada hukuki bir mesele yok; ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın, koltuklarını korumanın peşindeler. Siyasi rakiplerini zindana atan, hukuk ve demokrasiyi rafa kaldıran iktidarların iş başında olduğu ülkelere bir bakın. Her türlü hukuk dışı, gayrimeşru yöntemi kullanarak, zorbalıkla muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Göstermelik seçimler yapılıyor ve birtakım zalimler, ömür boyu koltuktan kalkmıyor. Bütün o ülkelerde millet mutsuz, millet umutsuz. Türkiye’yi adaletten ve demokrasiden tamamen yoksun ülkelerden biri haline getirme hevesi duyanlar, sadece kendi çıkarlarını korumanın peşindeler. O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki, adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye’de refah olmaz, zenginlik olmaz. Öyle bir Türkiye’de bereket olmaz, huzur olmaz. Adalet, devletin varlık sebebi; demokrasi ise vatandaşın hürriyetlerinin güvencesidir.

"Adalet ve hürriyet mücadelesi başarıya ulaşana kadar, bir nefer olarak çalışacağıma bir kez daha söz veriyorum"

Onun için ben ısrarla, ‘Herkes için her yerde, önce adalet, önce hürriyet’ diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır. Ben bu hassasiyet içinde, herkes için adalet ve hürriyet mücadelesi başarıya ulaşana kadar, her türlü zorluğa katlanarak, bir nefer olarak çalışacağıma bir kez daha söz veriyorum. Etrafımdaki bütün o duvarlar, demir kapılar, tel örgüler vız gelir tırıs gider. Heyecanım ve umudum yüksek çünkü milletime güveniyorum. Kararlılığım ve cesaretim tam çünkü sizlere güveniyorum. Hep birlikte başaracağız. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Bir avuç insanın yerle bir ettiği devlet yapısını, hukuk sistemini, demokrasiyi, ekonomiyi, eğitimi, sağlığı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Her seçim öncesinde farklı ‘iç düşmanlar’ uydurarak, birlik ve kardeşliğimizi tehdit eden o kötülük dolu, kirli siyaset anlayışından bu ülkeyi kurtaracağız. Devleti bir avuç insanın tahakkümünden kurtarıp, milletin ortak çıkarlarının, güvenliğinin, geleceğinin bekçisi haline getireceğiz. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Geleceğimiz, birliğin ve kardeşliğin, adaletin ve hürriyetin, bolluğun ve refahın ışığıyla aydınlanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."