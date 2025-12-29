  1. Ekonomim
Sinop Valiliği'nden motokurye kararı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık (yarın) saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

