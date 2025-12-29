Sinop Valiliği'nden motokurye kararı

Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık (yarın) saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.