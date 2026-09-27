Sinop'ta "askıda palamut" uygulaması başlatıldı

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Sinop'ta faaliyet gösteren bir balıkçılık firması, temel gıda ürünlerinde uygulanan "askıda" sistemini balık sektörüne uyarlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrenciler için "askıda palamut" kampanyası başlattı.

İşletmenin yetkilisi İbrahim Gündoğdu, geçen yıl hamsi sezonunda da benzer bir uygulama yaptıklarını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.

Bu sezon palamudun bol olduğunu ve Sinop'ta tanesinin 50 ila 100 lira arasında satıldığını belirten Gündoğdu, balık fiyatlarının uygun seyretmesinin de etkisiyle uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Gündoğdu, kampanyadan başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiğini ifade etti.

Duyarlı vatandaşların kampanyaya katkı sunduğunu vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hamsi döneminde benzer bir uygulama yapmıştık ve vatandaşlarımız memnuniyetle karşılamıştı. Bu sezon da başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların uygulamadan faydalanabilmesi için yeniden başlattık. Uygulamanın duyulmasının ardından bazı vatandaşlarımız da 'Benim de askıda palamut uygulamasına katkım olsun' diyerek ücret bırakıyor. Biz de vatandaşlarımızın katkılarını kendi desteğimizle birleştirerek ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz."

Firmanın sosyal dayanışma örneği olarak başlatılan "askıda palamut" uygulamasını sezon sonuna kadar sürdürmeyi planladığı bildirdi.