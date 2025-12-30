Sinop’ta bazı ilçelerde okullara bir gün kar tatili

Muhtemel risklere karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında bugün (30 Aralık Salı) il genelinde bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde tüm eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayancık ve Erfelek ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretim durduruldu. Merkez ilçe ile Boyabat, Dikmen ve Gerze ilçelerinin bazı bölgelerinde de kısmi olarak taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime tamamen ara verilen Türkeli ilçesinde, hamile, engelli ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden kadın kamu çalışanları 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacak. Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan hamile ve engelli kamu görevlileri aynı gün idari izinli olacak.

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.