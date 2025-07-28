Sinop'ta deniz ve sahillerden dokuz ton çöp çıktı

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği’nin ‘Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı’ projesinde dokuz ülkeden 28 gönüllü öğrencinin katılımıyla kent sahillerinde ve denizde bir ay çöp toplandı.

Sinop Üniversitesi’nden dalgıçların da destek verdiği faaliyette dokuz ton çöp çıktı.

Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için kentin farklı noktalarında sergilendi.

Proje organizatörü Enes Aşkın Yetiş hala toplanması gereken çok çöp olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Özellikle plastik atıklara çok rastladık. Denizde, sahillerde çok miktarda var. Geçen sene de bu projeyi yapmıştık, o nedenle bu bizi şaşırtmadı. Bazen gördüğümüz şeylere inanamıyoruz. 'Bunlar buraya nasıl gelmiş?' dediğimiz çöpler olabiliyor.

Çöpler içinde sıklıkla cam ve plastik görüyorum. Çamaşır makinesi kapakları, araba lastikleri, şemsiyeler, şezlonglar, böyle garip çöpler de oluyor."

Projeye İspanya’dan katılan Rocio Cruz Fdez de şöyle konuştu:

“Dünyanın birçok ülkesinde insanlar aynı şekilde çöplerden muzdarip. Çevresini kirleten ve yaşamlarını etkileyen çöplerle yaşıyorlar.

Benim ülkemde de aynı şeyler söz konusu. Gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bir yerden başlamamız gerekiyor.”