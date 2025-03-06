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Sinop'ta heyelan: 3 ev yıkıldı, yaralılar var

Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev yıkıldı. Heyelanda 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Sinop'ta heyelan: 3 ev yıkıldı, yaralılar var
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Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zarar gören bir evden Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk yaralı olarak çıkardı.

Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği görülüyor.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından göçük altında kalan Mesut Kaya ile eşi Fatma Kaya da kurtarıldı.

Kaya çifti ve Milkeza Öztürk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif yaralanan Yakup Öztürk ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Olay yerinde incelemelerde bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gazetecilere, saat 23.41'de 112 Acil Çağrı Merkezine heyelan ihbarı geldiğini belirtti.

Özarslan, heyelanda vatandaşların göçük altında kaldığı bilgisi üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, heyelan bölgesine giriş çıkışları yasakladı.

Yıkılan evlerin yanında bulunan bir ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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