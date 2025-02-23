Sinop'ta kar yağışı: Üniversite eğitime ara verdi, motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Sinop'ta kar yağışı sürüyor. Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.

Sinop Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Sinop Üniversitesi, kent genelindeki kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın (24 Şubat) eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversite açıklamasında meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.