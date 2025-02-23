  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sinop'ta kar yağışı: Üniversite eğitime ara verdi, motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı
Takip Et

Sinop'ta kar yağışı: Üniversite eğitime ara verdi, motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik, elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi. Sinop Üniversitesi de kent genelindeki kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sinop'ta kar yağışı: Üniversite eğitime ara verdi, motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı
Takip Et

Sinop'ta kar yağışı sürüyor. Sinop Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.

Sinop Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Sinop Üniversitesi, kent genelindeki kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın (24 Şubat) eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversite açıklamasında meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...Kar, yurdu esir aldı! İşte 24 Şubat Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...Gündem

 

Gündem
İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi’ni terk etti
İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi’ni terk etti
Mansur Yavaş'tan 'sahte diploma' açıklaması!
Mansur Yavaş'tan 'sahte diploma' açıklaması!
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
Dallas'ın yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti
Dallas'ın yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti
Tuncer Bakırhan: "Barışa var mısınız? Biz varız, Öcalan var"
Tuncer Bakırhan: "Barışa var mısınız? Biz varız, Öcalan var"
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası