Sinop'ta kaymakam-koruma tartışmasına soruşturma

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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."