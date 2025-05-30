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Sinop'ta KYK yurdunda 113 öğrenci zehirlendi: Soruşturma başlatıldı

Sinop'ta Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi nedeniyle 113 öğrenci bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, tedavinin ardından taburcu edilirken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Sinop'ta KYK yurdunda 113 öğrenci zehirlendi: Soruşturma başlatıldı
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Sinop Valiliği, KYK'da kalan 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarıldı.

Valilik açıklamasında şunlara yer verildi:

"Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir."

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