  3. Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı
Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı

Sinop'un Durağan ilçesindeki dün çıkan orman yangını sürüyor. Helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yangını söndürmek için çalışmalarına tekrar başladı. 100 haneli Köklen köyü de tedbiren tahliye edilmişti.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

100 haneli Köklen köyü boşatılmıştı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 4 hava aracı, helikopter, 60 kara aracı ve 225 personelle yangına kesintisiz müdahale edildiği bildirildi.

 Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

