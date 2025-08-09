Sinop’ta orman yangını: Bir köy tahliye edildi



Yangın, saat 14.30 sıralarında Köklen köyünde ormanlık bir alanda meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yükselen dumanları fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı alana Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, “An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal araçları, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Köy tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangının yayılma riskine karşı Köklen köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.