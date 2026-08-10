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Sinop’ta ormanlık alanda İHA parçaları bulundu, inceleme başlatıldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen parçalar buldu.

Haber Merkezi
İHA
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Sinop’ta ormanlık alanda İHA parçaları bulundu, inceleme başlatıldı
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Ayancık ilçesine bağlı Bakırlı köyü Sekecek Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan parçalarla ilgili vatandaşlar, durumu muhtara ve güvenlik güçlerine bildirdi.

İHA parçalarını bulan Cevdet Çapar, bir arkadaşıyla mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiklerini belirterek, "Ormanlık alanda İHA parçalarına rastladık. İnternetten yaptığım araştırmaya göre, Rus yapımına benziyor" dedi.

Çapar, parçaları bulduktan sonra durumu mahalle muhtarı ve güvenlik güçlerine bildirdiğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda duyarlı olmalarını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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