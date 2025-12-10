  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın ağır yaralandı
Takip Et

Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın ağır yaralandı

Katıldığı Masterchef yarışmasının ardından Şırdancı Mehmet adı ile anılan Mehmet Sur, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın ağır yaralandı
Takip Et

Şırdancı Mehmet kullandığı araçla, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın ağır yaralandı - Resim : 1

Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.