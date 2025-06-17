Şırnak Valiliği Beytüşşebap ilçesi için geçici özel güvenlik bölgesi kararı aldı
Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki 4 bölgenin 17-19 Haziran tarihleri arasında “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları ve gerekli durumlarda yetkili makamlardan izin almaları gerektiği vurgulandı.
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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 4 bölgenin 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
17-19 haziran tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerinin 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.
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