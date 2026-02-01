  1. Ekonomim
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık, bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

