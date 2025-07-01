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Şırnak'ta 3 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından "güvenlik" gerekçesiyle Beytüşşebap sınırlarındaki Giresumunu, Eksikdağ ve Meydan Dağı bölgeleri 2-3 Temmuz'da "geçici özel güvenlik" bölgesi ilan edildi.

Haber Merkezi
AA
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Şırnak'ta 3 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Şırnak'ta bazı alanlar 2 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi" gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu, Eksikdağ ve Meydan Dağı bölgeleri 2-3 Temmuz'da 'geçici özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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