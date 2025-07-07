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Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bazı bölgeler, 8-16 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin 8-16 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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