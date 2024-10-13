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Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 14-28 Ekim tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 14-28 Ekim tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) firkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından (14 Ekim 2024 (Dâhil) - 28 Ekim 2024 (Dâhil) tarihleri arasında (15) onbeş gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak

Açıklamada, "Vatandaşların bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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