  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şırnak'ta 9 gün süreyle 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Takip Et

Şırnak'ta 9 gün süreyle 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, 5 bölgenin 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şırnak'ta 9 gün süreyle 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Takip Et

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere izin almak suretiyle girebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Temmuz 2025 - 03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 9 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur" 

Özgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptıÖzgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptıGündem

 

Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme! 4 polis gözaltına alındıAyşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme! 4 polis gözaltına alındıGündem

 

Gündem
Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli: İptal edildi
Kapadokya’da balon turlarına rüzgar engeli: İptal edildi
Antalya’daki yangın Bülent Ersoy’un villasına sıçradı: Diva son anda kurtarıldı!
Antalya’daki yangın Bülent Ersoy’un villasına sıçradı: Diva son anda kurtarıldı!
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Bülent Arınç hastanede Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti: Tutuksuz yargılanma esas olmalıdır
Bülent Arınç hastanede Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti
Zeydan Karalar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: AYM'ye başvuru yapılacak
Zeydan Karalar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: AYM'ye başvuru yapılacak
Özgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Özgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı