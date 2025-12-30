Şırnak'ta araçlar kar altında kayboldu: Kar kalınlığı bir metreyi buldu
Şırnak'ta 3 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı bir metreyi aştı. Bazı ilçelerde araçlar kar altında kayboldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde araçlar tamamen kara gömüldü.
Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçe merkez ve köylerinde kar 1 metreye ulaştı.
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar, kar içinde kayboldu. Ekipler yolları temizlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, evlerin damlarında sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ilçede hayat durma noktasına geldi.