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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Haburiki ve Yekmal köyü arasında bulunan Dağdibi köy yolu ayrımında yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle askeri araç devrildi.

Kazada 2 asker yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı askerler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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