Şırnak'ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.
AA
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkisinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralandı.
Yaralı askerler, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.