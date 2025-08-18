  1. Ekonomim
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde bir astsubay, tartıştığı uzman çavuşu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Şırnak'ta bir astsubay, uzman çavuşu vurduktan sonra intihar etti
17 Ağustos'ta gece saat 03.15 sıralarında Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

