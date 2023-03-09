Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu'na, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 540 personel görev alıyor.

Jandarma komandoların hava hücum harekatı ile başlayan operasyonun birinci gününde, Bestler-Dereler bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde 8 mağara ile 11 sığınak tespit edildi.

3 katlı mağaralardan birinde PKK'nın 2019-2021 yılları arasında kış üslenmesini geçirdiği anlaşıldı.

Su sarnıcı ve kurulu 4 çadır belirlendi

Jandarma komandolar mağaranın giriş katının jeneratör odası olarak kullanıldığını, alt katlardaki odalara kablolarla elektrik sağlandığını tespit etti.

Girişin bir altında, gıda malzemelerinin bulunduğu katın kiler amaçlı kullanıldığı, bunun altındaki bölümde ise mutfak, banyo ve tuvaletin de bulunduğu geniş yaşam alanı belirlendi.

Söz konusu yaşam alanında, kurulu 4 çadır bulan komandolar, bunun dışındaki bir çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığını tespit etti.

Güvenlik güçleri, mağarada kalanların su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcının da oluşturulduğu mağarada, teröristlerin kaçabilmesi amacıyla kazılmış birisi 10, diğeri 6 metre uzunluğunda iki tünel ile 16 metrelik atış alanı da belirledi.

Mağara Jandarma komandolar tarafından yeniden kullanılamayacak şekilde imha edildi.

Tespit edilen diğer mağara ve sığınaklardaki aramalarda ise 2 AK-47 piyade tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 30 adet 7.62 milimetre fişek, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 büyük tüp, 7 sanayi tüpü, 22 küçük tüp, 200 metre elektrik kablosu, 1250 kilogram gıda malzemesi ve 88 kalem yaşam malzemesi ele geçirildi.