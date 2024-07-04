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Şırnak'ta hastane inşaatında korkutan yangın

Şırnak Bölge Hastanesi'nin inşaatında, depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta hastane inşaatında korkutan yangın
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Şırnak'ta yapımı süren Bölge Devlet Hastanesi'nin inşaat alanındaki depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İkizce Köyü yakınlarında yapımı süren 500 yataklı Bölge Hastanesi’nin inşaat alanındaki malzemelerin bulunduğu depo kısmında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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