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Şırnak'ta kayalıklardan düşen uzman çavuş şehit oldu

Şırnak'ta yürütülen operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta kayalıklardan düşen uzman çavuş şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." dedi. 

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