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Şırnak'ta orman yangını: Ekiplerin yoğun çabası sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta orman yangını: Ekiplerin yoğun çabası sürüyor
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının yerleşim alanına sıçrama riski var

Arazinin sarp ve ormanlık olması, müdahaleyi güçleştiriyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

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