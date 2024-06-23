Şırnak'ta yangın yeniden başladı: 7 köy etkilendi

Şırnak’ın İdil İlçesine bağlı Tepecik köyünde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle tekrar başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi.

Yangını söndürmek için çevre belediyelerden ekipler sevk edilirken, İdil Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.