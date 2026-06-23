Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı hangi yüzle ziyaret edeceksin?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde Selaattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklaması siyaset gündemini hareketlendirirken, Demirtaş'ın ise bu görüşmeyi kabul etmeyeceği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canıl yayında Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması konusundaki sorusuya 'verdiğim karardan pişman değilim' yanıtını vermişti. Ertesi gün ise Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

'Anayasa’ya aykırı dediyip, evet oyu verdin'

TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu’nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması sürecindeki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Geçmişteki oylamayı hatırlatan Sakık, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2016, dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Bu parlamentonun ana muhalefet lideri gelip, 'Anayasa’ya aykırıdır ama 'evet' diyorum' dedi. Anayasa’ya karşı suç işlendiğini bile bile bu tavrı sergilediniz."

"Pişmanlık bir erdemdir ama sizde bu yok. Aradan 10 yıl geçiyor, Selahattin Demirtaş’ı içeride tutan sürece destek verip sonra 'Gidip ziyaret edeceğim' diyorsunuz. Hangi yüzle gidip Selahattin’i ziyaret edeceksiniz?"